با تداوم فعالیت سامانه، بارش‌ها در روز جمعه به ویژه در نیمه جنوبی استان مرکزی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را پیش بینی‌ کرد.

امروز (پنجشنبه) تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان سبب بارش برف و در مناطق گرمتر باران و برف خواهد شد.

همچنین بارش‌ها در روز جمعه به ویژه در نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

با فعالیت سامانه بارشی، کاهش دید افقی به دلیل پدیده مه، بویژه در مناطق کوهستانی و گاهی وزش باد و کولاک برف و همچنین احتمال یخ زدگی موجب اختلال تردد در معابر عمومی و جاده ها، بویژه جاده‌های کوهستانی خواهد شد.

بر این اساس، هشدار نارنجی شماره ۹ اداره کل هواشناسی استان به علت مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه صادر شده است و تا روز جمعه اعتبار دارد.

با عبور سامانه دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) از جمعه شب و در روز‌های آغازین هفته آینده به طور محسوسی کاهش خواهد یافت که می‌تواند منجر به یخبندان در بیشتر مناطق استان شود.

روز گذشته هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شد.