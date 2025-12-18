پخش زنده
پس از درگذشت یکی از کارگران معدن در مهاباد، مسئولان از آغاز بررسیهای کارشناسی درباره نحوه وقوع حادثه و روند خدمات درمانی ارائهشده خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در روزهای اخیر، درگذشت یکی از کارگران معدن در مهاباد بازتابهایی در سطح محلی داشته و موجب طرح برخی پرسشها درباره جزئیات این حادثه شده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد در گفتوگو با رسانهها در خصوص جزئیات این حادثه گفت: فرد فوتشده اوایل آذرماه در جریان فعالیت کاری دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر و سینه شد و پس از انتقال به مرکز درمانی، خدمات پزشکی لازم را دریافت کرد.
مهناز ایروانی تصریح کرد: این کارگر پس از وقوع حادثه برای مداوا به بیمارستان امام خمینی مهاباد اعزام و اقدامات پزشکی و درمانی لازم برای وی انجام شد و در نهایت، روز دوازدهم آذرماه و پس انجام عمل جراحی و بهبودی نسبی، برای طی کردن دوران نقاهت با رضایت شخصی، از بیمارستان ترخیص شد.
وی افزود: این کارگر پس از ۲ روز یعنی ۱۴ آذر به دلیل ناراحتی و نشانههای عفونت (مننژیت حاد) دوباره به بیمارستان مراجعه کرد، اما به دلیل شدت بیماری به یکی از مراکز بیمارستانی در ارومیه اعزام و برغم تلاش تیمهای پزشکی روز سهشنبه جان خود را از دست داد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد نیز در مصاحبهای با بیان اینکه تاکنون تخلفی در معدن مذکور ثبت نشده است، اظهار کرد: بازرسیهای لازم از معدن، نحوه وقوع حادثه و روند رسیدگی و مراقبتهای انجامشده برای این کارگر توسط تیمهای نظارتی و بازرسی مرکز استان انجام شده و پرونده فوت این معدنچی هماکنون در پزشکی قانونی مهاباد در دست بررسی است.
حامد رمضانی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار مطالب غیرواقعی و اظهارنظر افراد غیرمسئول در این زمینه خودداری کرده و منتظر اعلام نتایج نهایی تیمهای بازرسی و علت یا علل فوت این کارگر از سوی مراجع ذیربط باشند.
گفتنی است، فرد فوت شده کارگر معدن سنگ آهن و باریت مهاباد (شرکت بهرهبردار سفیدسنگ آذربایجان) بود.