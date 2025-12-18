کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اعلام پیش بینی هشدار سطح نارنجی گفت: دمای منفی ۸ تا ۱۰ درجه برای استان محتمل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس هواشناسی استان از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی در استان خبر داد و گفت: این سامانه شامل کاهش دما و ماندگاری هوای سرد است که از جمعه، ۲۸ آذر آغاز شده و تا پایان دوشنبه، اول دی ادامه خواهد داشت. حسامیان با بیان اینکه این سامانه موجب کاهش محسوس دما به طور میانگین هشت درجه و به صورت نقطهای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۰ درجه خواهد شد، افزود: منطقه اثر سامانه مذکور در استان به ویژه مناطق جنوبی و غربی است که مخاطره آسیب به محصولات کشاورزی دارد. کارشناس هواشناسی استان به زارعان و باغداران استان توصیه کرد: برای مقابله با کاهش دما خصوصاً در اوایل صبح تمهیدات لازم را فراهم آورند. حسامیان همچنین بر ضرورت عدم تردد دامها و عشایر به مناطق مرتفع با توجه به افت دما، ایجاد پوشش بر روی نهالهای جوان، نخل و مرکبات و خودداری از هرس درختان با توجه به کاهش دما، عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد، استفاده از ضد یخ در ماشینآلات و تخلیه آب و جمعآوری سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، محلولپاشی با ترکیب کود حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما، انجام آبیاری و افزایش دمای باغ با استفاده از روشهای مناسب جهت کاهش خسارت سرمازدگی، عایقبندی و محافظت کندوها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی، کنترل و تنظیم دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی و تأمین سوخت کافی طی فعالیت سامانه مذکور تأکید کرد.