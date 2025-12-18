رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاردشت از برپایی نخستین جشنواره خوراک و نوشابه محلی غرب مازندران خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ امید اباذری با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره خوراک و نوشابه محلی غرب مازندران، گفت: این جشنواره با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و اداره ارشاد و نیروی انتظامی کلاردشت برنامه‌ریزی شده است.

او با اشاره به برگزاری مسابقه آشپزی همراه با نظارت داوران برتر کشور و اهدای جوایز نفیس به برندگان مسابقه افزود: برپایی جشن یلدا، اجرای موسیقی سنتی و آیین کردی نیشتیمان از دیگر برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.





اباذری هدف از برگزاری این رویداد را معرفی خوراک‌ها و نوشیدنی‌های بومی، تقویت گردشگری خوراک، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد نشاط اجتماعی در منطقه عنوان کرد و یادآور شد: شرکت در این جشنواره برای عموم شهروندان و گردشگران آزاد است.





نخستین جشنواره خوراک و نوشابه محلی غرب مازندران ۲۷ و ۲۸ آذرماه در سالن ورزشی امام خمینی کلاردشت برگزار می‌شود.