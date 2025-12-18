به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج با حضور جمعی از مسئولان لشکری، مدیران فرهنگی و هنرمندان شاخص سینما و تلویزیون، عصر روز گذشته ۲۶ آذر در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد که رتبه سوم به نسیم عینی برای انیمیشن «نی‌لبک» از لرستان تعلق گرفت و احمد احمدپور برای مستند «مهاجر» شایسته تقدیر شد.

در این مراسم که با محوریت پاسداشت ایثار و شهادت و حمایت از تولیدات هنری متعهد برپا شد، ضمن معرفی برگزیدگان بخش‌های نماهنگ، پویانمایی، فیلمنامه، مستند و داستانی، از مقام شامخ خانواده شهدا و یک عمر فعالیت هنری پیشکسوتان سینما نیز تجلیل شد.