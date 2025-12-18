آغاز فرایند رسمی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرایند رسمی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها امروز با دستور وزیر کشور آغاز شد. نام نویسی از داوطبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی انجام میشود. فرمانداران موظفند از فردا به مدت ۵ روز هیاتهای اجرایی شهرستانها را تشکیل دهند و معتمدان اصلی و جانشین را انتخاب کنند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.