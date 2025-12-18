صدا و سیمای استان قزوین در نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی با حضور موفق و درخشان همکاران خود، موفق به کسب ۴ عنوان برتر در بخش‌های مختلف این دوره از مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صداوسیمای استانی در نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی با حضور موفق و درخشان همکاران خود، موفق به کسب ۴ عنوان برتر در بخش‌های مختلف این دوره از مسابقات شد.

در این رقابت‌ها، مهدی گلچین‌دوست در بخش کتبی و رشته احکام، موفق به کسب مقام اول شد. همچنین حسین مجاهد در رشته فیلمنامه با محوریت اقتباس از موضوعات قرآن کریم، به مقام سوم این بخش دست یافت.

در بخش شفاهی مسابقات نیز کمیل سلیمانی در رشته اذان به مقام سوم دست یافت و محمدجواد نوری، فرزند همکار گرامی آقای امیرعلی نوری، نیز در رشته اذان موفق به کسب مقام سوم شد.

مرحله نهایی نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی، صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سالن کوثر سازمان صدا و سیما در تهران برگزار شد و شرکت‌کنندگان منتخب از استان‌های ۳۳گانه کشور به رقابت با یکدیگر پرداختند.

آیین اختتامیه نوزدهمین دوره این مسابقات نیز عصر روز گذشته با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد و در پایان این مراسم، از برگزیدگان و نفرات برتر بخش‌های مختلف مسابقات تقدیر به‌عمل آمد.

پیمان جبلی در این مراسم با تاکید بر ضرورت توجه به قرآن در همه شئون زندگی اظهار کرد: قرآن چراغ راه و هدایتگر رسانه ملی است و قرآن و عترت صرفاً موضوع برنامه‌سازی نیست، بلکه برای ما در رسانه ملی یک رویکرد مسیر سبک زندگی و مقوم شخصیت کارکنان سازمان به شمار می‌رود.

در پایان، کسب این عناوین ارزشمند را به همکاران برگزیده صدا و سیمای استان قزوین صمیمانه تبریک می‌گوییم و این موفقیت را به کلیه همکاران مرکز به مناسبت درخشش صدا و سیمای استان قزوین در این جشنواره قرآنی تبریک عرض می‌کنیم.