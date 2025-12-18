به دنبال بارش نزولات جوی و ایجاد شرایط نامساعد در گمرک اسلام قلعه افغانستان، به ۱۳۷ راننده ایرانی امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد گفت: به دنبال بارش نزولات جوی در روز گذشته، محوطه‌ گمرک اسلام قلعه افغانستان در شرایط نامساعدی قرار گرفتند که به ۱۳۷ راننده ایرانی که در صف ورود به ایران بودند امدادرسانی شد و به داخل کشور بازگشتند.

مجید حبیبی افزود: بسیاری از کامیون‌های ایرانی در گل‌ولای در گمرک اسلام قلعه گرفتار شده و رانندگان آنها مجبور بودند هوای سرد را در بیرون از خودرو سپری کنند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ادامه داد: با دستور قضایی و هماهنگی میان هنگ مرزی دوغارون و مسئولان افغانستانی، رانندگان ایرانی به صورت پیاده و موقت از طریق گذرگاه مرزی دوغارون وارد کشور شدند تا پس از بهبود شرایط و با بازگشت به افغانستان بتوانند نسبت به خروج خودرو‌های خود اقدام کنند.

حبیبی بیان کرد: در طرف ایران نیز مشکلی وجود ندارد و فقط یک فقره امدادرسانی به کامیون گرفتار در گل‌ولای انجام شد.

وی تصریح کرد: همچنین جهت کمک به افغانستان، تعدادی از تراکتور‌های ایرانی به گمرک اسلام قلعه اعزام شدند تا به منظور امدادرسانی، جابجایی و خارج کردن کامیون‌ها از گل‌ولای در این کشور همسایه همکاری کنند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون اضافه کرد: ستاد مدیریت بحران این سازمان در هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی در مرز دوغارون از زمان فعالیت سامانه بارشی به صورت باران و برف در حالت آماده باش قرار دارد و تصمیمات لازم را به اقتضای شرایط اخذ خواهد کرد.

حبیبی گفت: در حال حاضر به علت تجمع آب در برخی از محوطه ها، تخلیه و بارگیری مجدد بار و کالا تا اطلاع بعدی انجام نمی‌شود.