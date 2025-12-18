پخش زنده
نمونهبرداری مرحله سوم پایش کیفی آب و رسوبات مخزن سد مارون در آذرماه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحله سوم نمونهبرداری بهمنظور پایش کیفی آب و رسوبات مخزن سد مارون بهبهان پس از اجرای پایلوت پرورش ماهی در قفس توسط پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور انجام شد.
رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور گفت: این نمونهبرداری توسط تیم کارشناسی پژوهشکده آبزیپروری آبهای کشور و با همراهی کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفت.
حسین هوشمند افزود: در این مرحله، تیم فنی پژوهشکده اقدام به جمعآوری نمونههایی از آب و رسوبات کف مخزن کرد تا وضعیت کیفی این منبع آب را ارزیابی کند.
وی اضافه کرد: نمونههای برداشت شده بهمنظور تعیین آثار پرورش ماهی در قفس مورد ارزیابی و آزمایش قرار خواهند گرفت.