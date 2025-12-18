پخش زنده
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت روحالله از اعزام ۲۵۰ معلم و فرهنگی بسیجی در کاروانهای راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت روحالله گفت: در مرحله اول، ۲۵۰ نفر از معلمان و فرهنگیان بسیجی استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند تا با حضور در این سرزمینهای نورانی، عمق ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام را لمس کرده و میراثدار واقعی ارزشهای دفاع مقدس باشند.
رضا بنیادی با تأکید بر اهمیت نقش معلم در انتقال این مفاهیم، افزود: دانشآموزان، آیندهسازان این انقلاب هستند و انتقال صحیح فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید، یک جهاد تبیین مستمر و خطیر است. اردوهای راهیان نور، بهترین فرصت است تا معلمان ما با درک عمیقتر از گذشته، بتوانند با بصیرت و آمادگی کامل، در سنگر تعلیم و تربیت به ایفای نقش بپردازند.
او گفت: این اردوها صرفاً جنبه سیاحتی ندارند؛ بلکه یک دوره فشرده تربیتی و معرفتی هستند، معلمان ما با حضور در یادمانهایی، چون شلمچه، طلاییه و فکه، با شهدای والامقام تجدید میثاق کرده و با کولهباری از تجربه و عشق، به کلاس درس بازمیگردند تا این درسها را به شکل ملموس به دانشآموزان منتقل کنند.