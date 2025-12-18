به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ داداشی گفت: فعالیت این سامانه به‌صورت بارش برف و مه خواهد بود و در مناطق مرتفع با احتمال کولاک برف همراه است.

وی افزود: بیشترین تأثیر این سامانه در مناطق شرق، جنوب شرق و ارتفاعات مرکزی استان پیش‌بینی شده و این شرایط تا ظهر روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: از شنبه شب تا بعداز ظهر یکشنبه نیز ادامه بارش‌ها در مناطق نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و به‌تدریج از بعدازظهر یکشنبه این سامانه از استان خارج خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به پیامد‌های این سامانه بارشی اظهار کرد: کاهش دید افقی، لغزندگی و یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر کوهستانی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌رو خواهد بود.

همچنین کاهش محسوس دما در تمامی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دمای بیشینه نسبت به میانگین بلندمدت بین ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دمای کمینه نیز تا ۵ درجه سانتی‌گراد تا صبح روز دوشنبه کاهش خواهد یافت.