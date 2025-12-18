فروشندگان با انصاف، در خرید های شب یلدا، با این قیمت ها، هوای جیب مشتریان را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این روزها با افزایش تقاضا برای خرید میوه، آجیل، شیرینی و سایر کالا‌های مصرفی فروشندگان خوش انصاف هوای جیب مشتریان را دارند و سعی می کنند کالای خود را با بهای مناسب تر در اختیار مشتریان قرار دهند.

خانواده ها به بازار آمده اند تا برای کودکان خود و برای شب یلدا خرید کنند و شبی پر خاطره بسازند.

گرچه تعزیرات حکومتی هم اعلام کرده با تشدید نظارت‌ها و برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی به میدانی می آید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله پرونده تشکیل و برخورد قانونی می کند.

حالا در آستانه پایان پاییز و آغاز زمستان ۱۴۰۴، طرح نظارتی شب یلدا در بازار‌های خوزستان به صورت ویژه در حال اجراست. در بازار‌های سراسر استان بیش از ۵۰ گروه نظارتی در حال بررسی و نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا هستند.

بازرسان اداره صمت آبادان در قالب سه گروه کار نظارت و بازرسی بر بازار شب یلدا را بر عهده دارند.

مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان می گوید: طرح نظارتی شب یلدا در خوزستان با هدف مقابله با گران‌فروشی آغاز شده و در این ایام با متخلفان صنفی برخورد قاطع خواهد شد.

او با بیان اینکه این طرح تا سوم دی‌ماه ادامه دارد افزود: این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و به‌منظور جلوگیری از گران‌فروشی کالا‌های مورد نیاز مردم در شب یلدا و برخورد با سایر تخلفات مرتبط آغاز شده است.

رسیدگی به پرونده‌هایی مانند نصب نکردن نرخ‌نامه، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و تقلب با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در موارد تکرار تخلف یا اصرار بر آن، علاوه بر اعمال حداکثر جریمه قانونی، مهر و موم واحد متخلف و نصب پارچه تخلف را در پی دارد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت ثبت کنند.