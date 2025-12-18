پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان گفت: با توجه به تعدد برنامههای تیم ملی در سال آینده، همه مدعیان موظف شدند در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شرکت کنند.
پگاه زنگنه در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره برگزاری رقابتهای کاراته بانوان قهرمانی کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مسابقات به صورت آزاد برگزار میشود، همه استانها با ظرفیت کامل شرکت کردند تا بتوانند سهمی در تیم ملی برای رقابتهای متعدد سال آینده داشته باشند.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان افزود: ترافیک برنامههای کاراته در سال ۲۰۲۶ زیاد است، سال آینده رقابتهای قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جام جهانی را پیش رو داریم، به همین علت انگیزه شرکت در مسابقات کشوری بین ورزشکاران بسیار زیاد است، تا بتوانند ملی پوش شوند.
وی درباره شرکت ملی پوشان در مسابقات کشوری، گفت: رقابتهای قهرمانی کشور حکم مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی را دارد و به جز آتوسا گلشادنژاد و سارا بهمنیار که اخیرا در رقابتهای جهانی صاحب نشانهای طلا و برنز شدند و از مسابقات معاف هستند، بقیه قهرمانان و ملی پوشان در این رقابتها حضور دارند.
زنگنه درباره نحوه دعوت از کاراته کاها به اردوی تیم ملی، افزود: مدال آوران مسابقات کشوری همراه با کاراته کاهای منتخب کمیته فنی به مرحله بعدی انتخابی تیم ملی دعوت میشوند. این انتخابیها ممکن است در چند مرحله باشد تا در نهایت نفرات اصلی تیم ملی معرفی شوند.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان با اشاره به بازیهای آسیایی ناگویا، گفت: مهمترین برنامه کاراته در سال آینده حضور در بازیهای آسیایی ناگویاست که اهمیت زیادی برای ورزش ایران و سایر کشورها دارد. سعی میکنیم برنامههای انتخابی تیم ملی را تا پایان سال برگزار کنیم و اردوهای تدارکاتی را از سال آینده آغاز کنیم تا زمان را از دست ندهیم.
وی افزود: به کاراته کاهای مدعی گفتهام که نتایج مسابقات جهانی مصر را فراموش کنند و خود را برای مسابقات پیش رو آماده کنند، چون هیچ وقت نشانهایی که بدست آوردهایم برای مسابقات آینده به ما کمک نمیکنند و مهم تلاش و اراده ورزشکاران است.