برای پیشگیری از آنفلوآنزا ، ۳۰ هزار ماسک در مراکز بهداشتی و درمانی دزفول توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با همکاری مجمع خیرین سلامت، اقدام به توزیع ۳۰ هزار ماسک در مراکز بهداشتی، پایگاهها و خانههای بهداشت و بیمارستانهای گنجویان، آیت الله نبوی و تامین اجتماعی نمود.
لیلا محبی، معاون بهداشت دانشگاه، در این خصوص بیان کرد: باتوجه به گسترش بیماری آنفلوآنزا، این اقدام، با هدف ارتقای ایمنی و حفظ سلامت کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و افرادی که جهت دریافت خدمات، به این مراکز مراجعه میکنند، صورت گرفتهاست.
معاون بهداشت، ضمن قدردانی از مشارکت ارزشمند مجمع خیرین، بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در فصول سرد سال و نقش آن در کاهش بار بیماریهای تنفسی تأکید کرد.