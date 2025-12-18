پخش زنده
با فعالیت سامانه بارشی در دو روز گذشته در کوهستانهای گیلان بین ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر برف بر زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هوشناسی گیلان گفت: با آغاز فعالیت سامانه بارشی از ۲۵ آذر تا صبح امروز در مناطق کوهستانی گیلان بین ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر برف باریده است.
محمد دادرس افزود: براساس گزارش ایستگاههای هواشناسی، شوئیل اشکورات با ۷۰ سانتی متر بیشترین مقدار برف را به نام خود ثبت کرد.
وی گفت: جیرنده رودبار با ارتفاع برف ۳ سانتیمتری کمترین سهم را از بارش برف اخیر داشت.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: با خروج سامانه بارشی در حال حاضر آسمان گیلان نیمه ابری تا ابری است.