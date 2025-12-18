به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هوشناسی گیلان گفت: با آغاز فعالیت سامانه بارشی از ۲۵ آذر تا صبح امروز در مناطق کوهستانی گیلان بین ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر برف باریده است.

محمد دادرس افزود: براساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، شوئیل اشکورات با ۷۰ سانتی متر بیشترین مقدار برف را به نام خود ثبت کرد.

وی گفت: جیرنده رودبار با ارتفاع برف ۳ سانتی‌متری کمترین سهم را از بارش برف اخیر داشت.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: با خروج سامانه بارشی در حال حاضر آسمان گیلان نیمه ابری تا ابری است.