پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۲ هزار نفر در مرحله استانی جشنواره شرکت کردهاند گفت: پیشبینی میشود ۵۰ هزار قصهگو در سطح ملی وبینالمللی در این رویداد فرهنگی حضور داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد علامتی در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با اشاره به برگزاری بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی گفت: این جشنواره از ۲۴ آذرماه آغاز شده و مرحله استانی آن تا ۴ دیماه ادامه دارد و اختتامیه استان تهران امروز برگزار میشود.
علامتی افزود:مرحله پایانی جشنواره در بخش ملی و بینالمللی نیز اواخر بهمنماه و تا ۲۷ بهمن در تهران برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تفکیک مراحل ملی و بینالمللی جشنواره گفت: ثبتنام بخش بینالملل هنوز آغاز نشده، اما سال گذشته شرکتکنندگانی از ۲۴ کشور جهان در کنار ایران حضور داشتند و امسال نیز انتظار داریم این آمار دستکم تکرار و حتی افزایش پیدا کند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تأکید بر جایگاه قصه در فرهنگ و تربیت گفت: قصه، پایه فرهنگ و هنر است و بسیاری از فیلمنامهها، نمایشنامهها و حتی هنرهای تجسمی بر اساس قصه شکل میگیرند. قصه یک ابزار مهم تربیتی است.
علامتی با اشاره به رویکرد کانون در ترویج قصهگویی افزود: نگاه ما به قصه، نگاهی تربیتی است و بر عمومیسازی و جریانسازی قصه تأکید داریم. هر کودک و نوجوان باید بتواند قصه بگوید و قصه بسازد؛ به روشهای ساده و قابل دسترس، نه پیچیده.
وی با اشاره به همزمانی جشنواره با شب یلدا گفت: اساس شب یلدا با قصه گره خورده است. ما قصههای کهن ایرانی مانند «بابانوروز» و «ننهسرما» را داریم و نباید جای آنها را روایتهای بیگانه بگیرد.
علاتی تصریح کرد:کتاب «بابانوروز و ننهسرما» که سالها پیش در کانون منتشر شده، در آستانه شب یلدا تجدید چاپ و در اختیار کودکان قرار میگیرد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین از برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی در بیش از هزار و ۶۰ مرکز کانون در سراسر کشور خبر داد و گفت: این مراکز حتی در جزایر سهگانه تنب بزرگ، سیری و بوموسی فعال هستند و در برخی از آنها، سینما نیز افتتاح شده است.
علامتی با اشاره به شعار امسال جشنواره قصهگویی تصریح کرد: فراخوان این دوره پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و شعار ما «جهان، کودکان را با قصه ببین» است.
وی در پایان چند کتاب حوزه کودک و نوجوان از جمله «هتل سیب»، «باغ کیانوش» با بیش از ۴۵ نوبت چاپ و «من دختری قدرتمند هستم» را به مخاطبان معرفی کرد.