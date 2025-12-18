عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: سازه‌های معماری به جا مانده از ایران باستان نشان می‌دهد ایرانیان ۶ هزار سال قبل علم معماری، سازه و مهندسی مصالح را در اختیار داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هانی زارعی در سمینار علمی مروری بر تمهیدات پایداری درمعماری تاریخی خوزستان بیان کرد: یافته‌های کاوشگری و سازه‌های به جا مانده از ۶ هزار سال قبل در چگاسفلی، شوش، چغازنبیل، هفت تپه و مناطق دیگر از دوره ایلامیان تا پایان دوره ساسانیان در خوزستان نشان دهنده تسلط ایرانیان به مهندسی معماری بوده است.

وی ادامه داد: پایداری معماری تاریخی خوزستان از ۶ هزار سال قبل نشان می‌دهد که این سازه‌ها نه براساس آزمون و خطا یا تنها بر اساس تجربه، بلکه بر پایه مجموعه‌ای از تمهیدات ساختاری، مصالحی و هندسی نظام‌مند شکل گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: استحکام سازه‌های معماری تاریخی ایران باستان نشان می‌دهد که ایرانیان شناخت دقیقی از رفتار نیروها، شرایط اقلیمی و ویژگی مصالح داشته و با استادکاران ماهر و باتجربه سازه‌هایی بنا کرده‌اند که در گذر قرن‌ها انسجام آن حفظ شده است.

وی معماری سازگار با محیط زیست را از جمله ویژگی‌های برجسته معماری باستانی ایران دانست و افزود: توجه به مسایل زیست محیطی از جمله چگونگی برداشت خاک، آب و چوب و حفظ منابع طبیعی از جمله نکات ویژه در فناوری ساخت در بین‌النهرین و خوزستان است.

زارعی، دقت بالا در انتخاب مصالح با کیفیت را از جمله دلایل پایداری معماری تاریخی خوزستان دانست و بیان کرد: اهمیت در بکارگیری مصالح بی‌ضرر در سازه‌های تاریخی، نشان‌دهنده نگاه ویژه و مترقی به ساخت در آن دوران تاریخی است.

بخش دوم این سمینار علمی، برگزاری کارگاه خلاقیت و تجربه با موضوع خوون‌چینی زیر نظر دکتر هانی زارعی در قلعه باستان‌شناسی شوش برگزار شد.

شوش از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین شهر‌های باستانی ایران و جهان در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد.

«محوطه باستانی شوش» و «معبد چغازنبیل» ۲ اثر شاخص میراث فرهنگی کشورمان، در شهرستان شوش قرار دارند که هر ۲ در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

پرونده میراث فرهنگی شوش شامل کاخ شائور، آپادانا، دروازه شرقی، هدیش، شهر پانزدهم، روستای هخامنشی، مسجد جامع شوش و مجموعه بنا‌های دوره اسلامی، تپه‌های آکروپول و قلعه فرانسوی‌ها است.

باستان‌شناسان فرانسوی که در دوره قاجار نخستین کاوش‌ها را در این منطقه انجام دادند، بر اساس برآورد اولیه، ۴۰۰ هکتار از این محوطه را به‌عنوان عرصه باستانی شوش تعیین کردند، اما در بررسی‌های باستان‌شناسی که از سوی کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد، محوطه باستانی شوش به‌اضافه حریم آن تا ۸۰۰ هکتار افزایش یافت.

وجود آثار باستانی پیش از میلاد و نیز آثاری از چندین تمدن مهم از جمله هخامنشی، ساسانی، اشکانی و اسلامی در شوش، این شهرستان را به یک هدف مهم برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.