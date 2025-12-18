پخش زنده
وزارت دارایی افغانستان از تجهیز گمرک «اسلام قلعه» در مرز ایران به انبارهای جدید کالا خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت دارایی افغانستان امروز اعلام کرد: ۴ انبار بزرگ کالا که در گمرک اسلام قلعه استان هرات ساخته شده است به بهره برداری رسید. این ۴ انبار با هزینه بیش از ۷۸ میلیون افغانی (حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار) از محل درآمدهای وزارت دارایی افغانستان ساخته شده است و هریک از آن ظرفیت پذیرش و نگهداری ۸ هزار تن کالا را دارد.
وزارت دارایی افغانستان خاطرنشان کرد: با ساخت این انبارها سهولتهای زیادی برای تاجران در زمینه نگهداری ایمن کالاهای تجاری ایجاد شده است.
تجهیز گمرک مرزی اسلام قلعه درحالی است که چند روز قبل در نشست کابینه افغانستان، هیئت ویژهای موظف شد امکانات لازم، آزمایشگاهها و تجهیزات موجود در گمرک اسلام قلعه و سایر گمرکات افغانستان را بررسی کند.
گمرک اسلام قلعه، مهمترین گمرک مرزی افغانستان است که بخش عمده ای از تجارت و ترانزیت میان ایران و افغانستان از طریق این گمرک انجام میشود.
با ارتقای ظرفیت و تجهیزات گمرک اسلام قلعه، حجم صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان نیز افزایش خواهد یافت.
تجهیز گمرک اسلام قلعه به امکانات جدید و افزایش ساعات کاری این گمرک همواره از خواستههای مسئولان امور تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است.