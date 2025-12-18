دبیر اجرایی «نخستین همایش فرهنگ و تمدن خراسان، افغانستان و آسیای مرکزی» گفت: آموزش رشته‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی در خراسان رضوی، یک ظرفیت فوق‌العاده است و نهاد‌های اجرایی می‌توانند با هم‌افزایی با نهاد‌های دانشگاهی، بسیاری از برنامه‌های پژوهشی خودشان را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود طغرایی، در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی باستان‌شناسی «فرهنگ و تمدن خراسان و آسیای مرکزی»، با سپاسگزاری از مشارکت متخصصان و صاحب نظران، آمادگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی را در استمرار این همایش برای سالهای آینده اعلام کرد و افزایش اعتبارات و برنامه های پژوهشی در این زمینه را خواستار شد.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی باستان‌شناسی «فرهنگ و تمدن خراسان و آسیای مرکزی» با اشاره به هم‌زمانی این همایش با هفته پژوهش، به مراسم رونمایی کتاب «مجموعه مقالات همایش » اشاره کرد و افزود: این کتاب توسط کمیته علمی همایش تایید و در پایگاه استنادی جهان اسلام isc نمایه و تایید شده است، علاقه مندان می توانند این مقالات را از پایگاه دبیرخانه دائمی همایش دریافت کنند.

طغرایی گفت : در این همایش، دکتر حکمت الله ملاصالحی، یکی از برجسته ترین باستان شناس نظر پرداز معاصر ایران، با ارسال پیام تصویری به همایش، بر اهمیت شناخت خراسان به عنوان طلوع گاه فرهنگ و تمدن ایرانی تاکید کرد و تحلیل بسیاری از جلوه های فرهنگی ایرانی را دربازشناخت حوزه های قرهنگی شرق ایران دانست.‌

وی افزود : در این همایش هم‌چنین در سه پنل علمی با حضور استادان برجسته پژوهشکده باستان شناسی کشور، پنج سخنران به ارایه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود در مورد خراسان و اهمیت بازشناسی آن در گستره فرهنگی ایران پرداختند.

طغرایی با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت : نخستین همایش ملی باستان‌شناسی «فرهنگ و تمدن خراسان، افغانستان و آسیای مرکزی» با مشارکت دانشگاه نیشابور،تربت حیدریه و گناباد و میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با هدف کلیدی بازشناسی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان این پهنه فرهنگی در محل موزه بزرگ خراسان به کار خود پایان داد.