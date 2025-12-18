شرط موفقیت در جنگ شناختی، تبیین دفاع مقدس در عرصه‌های نفوذ، امنیت، رسانه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصار الحسین همدان در مجمع راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان گفت: دفاع مقدس ما دفاع در برابر تمام استکبار جهانی به سرپرستی آمریکا بود، این جنگ، رویارویی تمدن مادی غرب با تمدن نوین اسلامی بود.

سردارحسین زارع کمالی افزود: دنیا تا قبل از انقلاب اسلامی یا سلطه‌گر بود یا سلطه‌پذیر، اما انقلاب اسلامی نظمی خارج از این منظومه فکری غرب ایجاد کرد و این را استکبار برنتافت.