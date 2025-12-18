به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق شهرستان جدی است، بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت فضا‌های آموزشی شهرستان اولویت دارد.

وی تامین اعتبار طرح‌های عمرانی در شرایط اقتصادی کنونی را بسیار دشوار دانست و ادامه داد: بدون کمک خیران دزفول در پنج سال گذشته حتی یک مدرسه هشت کلاسه در این شهرستان هم افتتاح نشده که این موضوع نشان از دشواری جذب اعتبارات دولتی است.

پاپی زاده گفت: تامین اعتبار مورد نیاز برای ساخت ۱۳ مرکز آموزشی جدید ۱۲ کلاسه در این شهرستان از طریق منابع مختلف در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با تزریق مستمر اعتبارات، این طرح‌ها بدون وقفه تکمیل و بهره برداری شوند.

جانمایی مناسب طرح‌های آموزشی جدید ضرورت دارد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: جانمایی مناسب طرح‌های آموزشی جدید در دست احداث با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود باید در اولویت باشد.

وی با اشاره به نیمه کاره ماندن طرح مختلف آموزشی به دلیل تامین نشدن سهم اعتبارات دولتی افزود: دولت براساس شیوه نامه‌های قانونی مکلف است تا ۵۰ درصد هزینه ساخت مراکز آموزشی ساخته شده توسط خیران را تامین کند که ناتوانی در تامین این اعتبار موجب شده تا چند مدارس خیرساز دزفول که خیر به تعهد خود عمل کرده است با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شود.

پاپی زاده بیان کرد: پیشنهاد به مجمع خیرین مدرسه ساز دزفول این است که با توجه به ناتوانی دولت در تامین هزینه ۵۰ درصدی مدارس خیرساز، تکمیل مراکز آموزشی به طور کامل توسط خیران انجام شود.

وی همچنین با تجلیل از امیر ظاهر طحان رییس سابق آموزش و پرورش دزفول و تبریک انتصاب عظیم سرافراز به عنوان رییس جدید این اداره گفت: انتظار از همه مسوولان کمک به مدیریت جدید برای موفقیت هرچه بیشتر آموزش و پرورش دزفول است.