رییس اداره ثبت احوال بیله‌سوار مغان از کاهش ۶.۹ درصدی طلاق در این شهرستان طی هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیامک موسی پور گفت: در این بازه زمانی تعداد طلاق‌های ثبت شده ۲۷ مورد است در حالی که در هشت ماه سال گذشته ۲۹ واقعه طلاق به ثبت رسید.

وی افزود: در این مدت همچنین ۷۲ واقعه ازدواج در شهرستان به ثبت رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۵ مورد بود و حاکی از افزایش ۱۰.۷ درصدی ازدواج‌ها است.

رییس اداره ثبت احوال بیله‌سوار مغان با اشاره به اهمیت ثبت به‌موقع وقایع حیاتی، از ثبت دقیق و الکترونیکی آمار‌های جمعیتی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ثبت وقایع حیاتی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت احوال است که نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی دارد.

موسی پور گفت: در حوزه ولادت در هشت ماه امسال ۲۳۳ واقعه ولادت در این شهرستان به ثبت رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۵۹ مورد بود و نشان دهنده کاهش ۱۰.۴ درصدی ولادت در شهرستان است.

رییس اداره ثبت احوال بیله‌سوار ادامه داد: در بخش وفات امسال تاکنون تعداد ۱۵۸ واقعه وفات ثبت شده در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۳۹ مورد بوده که بیانگر افزایش ۱۳.۶ درصدی آمار وفات است.

موسی‌پور با تأکید بر نقش هوشمندسازی خدمات ثبت احوال خاطرنشان کرد: ارائه خدمات الکترونیکی از جمله صدور گواهی ولادت، شناسنامه نوزاد، گواهی وفات و انحصار وراثت به‌صورت غیرحضوری گامی مهم در تسهیل امور شهروندان و تحقق دولت الکترونیک است و همکاری دستگاه‌های اجرایی در ثبت به‌موقع وقایع حیاتی، تأثیر بسزایی در دقت آمار‌های جمعیتی خواهد داشت.