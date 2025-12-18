معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: فیبر نوری جزیره قشم که روز گذشته در محدوده طولا قطع شده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و مشکل آن به‌طور کامل برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سید فخرالدین هاشمی افزود: پس از گزارش اختلال، هماهنگی‌های لازم برای اعزام گروه‌های فنی و تأمین تجهیزات صورت گرفت تا از بروز اختلال گسترده در ارتباطات و خدمات اینترنتی جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید؛ سامانه بارشی برق و اینترنت بندرخمیر را قطع کرد

وی با تأکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در شرایط ناپایدار جوی، افزود: در حال حاضر اینترنت در جزیره قشم پایدار است و پایش مستمر شبکه‌های ارتباطی با هدف پیشگیری از بروز مشکلات مشابه ادامه دارد.