هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران ۲۹ آذرماه با شش دیدار در شهر‌های رفسنجان، آمل، امیدیه، شیراز، گلپایگان و تهران پیگیری می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته چهارم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A:

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴

صنعت مس رفسنجان – سایپا تهران

ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: نوشین حق شناس

آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – مقاومت شهرداری تبریز

ناظر فنی: ناز آفرین فنودی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: پروانه فامیلی فرد

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه – کلینیک دکتر فرهاد

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: شهناز برادران مهاجری، داور اول: زینب حقی و داور دوم: فاطمه فرجی

گروه B:

شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴

مهرگان شیراز – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: مهری احمدعلی نژاد، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: ماندانا مطیعی حقیقی و داور دوم: پریا علیخانی

گلپایگان، سالن کارگران، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – شهر آرکا البرز

ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زهرا رضا نژاد و داور دوم: سحر صارمی

تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۴

ملوان تهران – شاهین بندرعامری

ناظر فنی: آذر منشئی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: گل تکین پذیره