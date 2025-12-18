پخش زنده
هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران ۲۹ آذرماه با شش دیدار در شهرهای رفسنجان، آمل، امیدیه، شیراز، گلپایگان و تهران پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته چهارم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:
گروه A:
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴
صنعت مس رفسنجان – سایپا تهران
ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: نوشین حق شناس
آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴
ماجان مازندران – مقاومت شهرداری تبریز
ناظر فنی: ناز آفرین فنودی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: پروانه فامیلی فرد
امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴
نفت امیدیه – کلینیک دکتر فرهاد
ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: شهناز برادران مهاجری، داور اول: زینب حقی و داور دوم: فاطمه فرجی
گروه B:
شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴
مهرگان شیراز – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: مهری احمدعلی نژاد، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: ماندانا مطیعی حقیقی و داور دوم: پریا علیخانی
گلپایگان، سالن کارگران، ساعت ۱۴
پدیده صنعت اوج گلپایگان – شهر آرکا البرز
ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زهرا رضا نژاد و داور دوم: سحر صارمی
تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۴
ملوان تهران – شاهین بندرعامری
ناظر فنی: آذر منشئی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: گل تکین پذیره