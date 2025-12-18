شب یلدا؛ فرصت مجرمان سایبری برای کلاهبرداری
مجرمان سایبری با سوءاستفاده از فضای خریدهای اینترنتی و هیجانات مناسبت شب یلدا با شگردهای مختلف درصدد کلاهبرداری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به در پیش بودن شب یلدا مجرمان سایبری با سوءاستفاده از فضای خریدهای اینترنتی و هیجانات مناسبتی، اقدام به ارسال لینکها و پیامکهای جعلی کرده و با شگردهای مختلف درصدد کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی شهروندان هستند.
سرهنگ داود صفاری زاده با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با لینکها و پیامکهای فریبنده، افزود: کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی تحت عناوینی مانند واریز هدیه میلیونی به مناسبت شب یلدا یا قرعهکشی و جوایز ویژه تلاش میکنند کاربران را به کلیک روی لینکهای آلودهترغیب کنند که این امر میتواند منجر به برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی شود.
او با اشاره به اهمیت دقت در خریدهای اینترنتی گفت: فروشگاهها و درگاههای پرداخت جعلی نیز از دیگر شگردهای رایج در این ایام هستند و شهروندان باید هنگام خریدهای آنلاین، بهویژه از طریق شبکههای اجتماعی، مراقب باشند و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم پویا و کدهای امنیتی در صفحات نامعتبر خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا مازندران تأکید کرد: هیچ نهاد رسمی، بانک یا فروشگاه معتبر از طریق پیامک یا لینکهای ناشناس اقدام به پرداخت هدیه یا جایزه نمیکند
رئیس پلیس فتا مازندران از کاربران خواست در صورت مواجهه با هرگونه پیامک، لینک یا سایت مشکوک، آن را گزارش دهند و در صورت برداشت غیرمجاز وجه، سریعاً با مرکز فوریتهای سایبری تماس بگیرند تا امکان جلوگیری از خروج پول فراهم شود.
وی در توصیههایی به شهروندان تأکید کرد: برای پیشگیری از کلاهبرداریهای سایبری در شب یلدا، از کلیک روی لینکهای ارسالشده از طریق پیامکها، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها خودداری کنند، اطلاعات کارت بانکی، رمز عبور و رمز پویا را در صفحات نامعتبر و ناشناس وارد نکنند، هنگام خریدهای اینترنتی حتماً به اصالت فروشگاهها و درگاههای پرداخت توجه داشته باشند و فریب پیامها و تبلیغاتی با وعده دریافت جوایز، هدایا یا قرعهکشیهای یلدایی را نخورند.
سرهنگ صفاری زاده گفت" سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.