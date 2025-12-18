

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ قاسم عزیزی گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی اقدام به اخاذی از آنان به جهت انتشار تصاویر شخصی کرده است، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد با اشاره به اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی بعمل آمده با مرجع قضائی وی را دستگیر کنند، بیان داشت: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به بزه‌های ارتکابی معترف که برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

او ادامه داد: شهروندان ضمن بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات خود در خصوص انتشار تصاویر دیگران، از منتشر کردن آن در فضای مجازی خودداری و در صورت برخورد با این‌گونه موارد سریعاً به پلیس فتا مراجعه کرده و موضوع را بازگو کنند.