به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یکصد و سی‌وپنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان‌غربی، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، جمعی از مسئولان استانی و مدیران فرهنگی، در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه، آذربایجان‌غربی را نماد وحدت در عین کثرت دانست و گفت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع انسانی، آموزشی، صنایع و معادن، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، توان تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های توسعه فرهنگی کشور را دارد.

وی با اشاره به تحول در رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی از ساختار صرفاً سیاست‌نویسی عبور کرده و با تشکیل ستاد‌ها و حرکت به سمت شورای قرارگاهی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور را تدوین و عملیاتی کرده است. برش استانی این نقشه، بستری برای تحقق حکمرانی فرهنگی در استان‌ها فراهم می‌کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم انسجام فرهنگی، گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید دارای ضمانت اجرایی باشد و همه دستگاه‌ها در مسیر تحقق اهداف فرهنگی استان هم‌افزا عمل کنند.

وی توجه به معیشت مردم را یکی از دغدغه‌های مهم حوزه فرهنگ دانست و آن را زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز با انتقاد از تشکیل نشدن شورای فرهنگ عمومی در برخی شهرستان‌ها گفت: انسجام‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی و فعال‌سازی شورا‌های فرهنگ عمومی در سطح شهرستان‌ها ضرورتی جدی است و باید با نگاه منسجم و هدفمند، از موازی‌کاری‌ها پرهیز شود.

حجت الاسلام میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این جلسه با اشاره به رونمایی از برش استانی سند توسعه فرهنگی آذربایجان‌غربی، این سند را حاصل بیش از یک سال و نیم کار کارشناسی دانست و گفت: این سند نقشه راهی جامع برای ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی استان است و تمام ابعاد از سبک زندگی تا حکمرانی فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، آسیب‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای را در بر می‌گیرد.

در ادامه، عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در استان، با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون و نهاد‌های مردمی، اقدامات مؤثری در حوزه صلح، سازش و فرهنگ بخشش انجام شده که نتایج مثبت آن در کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش انسجام اجتماعی مشهود است.

وی تأکید کرد: تقویت رویکرد‌های فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار و آرامش اجتماعی داشته باشد.

در پایان این جلسه، برش استانی سند توسعه فرهنگی آذربایجان‌غربی رونمایی شد؛ سندی که با هدف هدایت یکپارچه فعالیت‌های فرهنگی، استان را در مسیر تحقق حکمرانی فرهنگی قرار داده و می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.