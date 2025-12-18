پخش زنده
رئیس پلیس راه استان همدان از مه گرفتگی و کاهش میدان دید در گردنه اسدآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی گفت: همه راههای استان همدان باز و تردد در تمامی محورهای سطح استان روان است.
او با بیان اینکه به غیر از محور تاریک دره به سمت تویسرکان هیچ محوری در سطح استان مسدود نیست افزود: بارشهای امروز بیشتر به سمت جنوب استان و در شهرستانهای ملایر و نهاوند متمرکز بوده، اما در مجموع سطح راهها و جادهها سیاه و تردد به راحتی در حال انجام است.
سرمدی تاکید کرد: خوشبخانه طی بارشهای ۴۸ ساعته، مشکل خاص و موارد تصادفی نداشتهایم.