مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به بارش‌های اخیر گفت: هم اکنون همه محور‌های مواصلاتی استان باز و تردد به صورت روان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی پازوکی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر برخی محور‌های مواصلاتی استان مسدود شده بود که هم اکنون این مسیر‌ها باز و تردد در آنها روان است.

وی افزود: بر اثر بارش برف و کولاک، راه ارتباطی ۷۰ روستای شهرستان دلفان، پنج روستای شهرستان خرم آباد، گردنه گاماسیاب محور دلفان به نهاوند و گردنه گله بادوش الیگودرز مسدود شده بود که با تلاش راهداران استان بازگشایی شد.

به گفته پازوکی، سامانه اخیر امروز در استان غیر فعال است، اما از فردا آغاز موج دوم بارش‌ها در استان قابل پیش بینی است.