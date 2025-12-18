به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، لیست اولویت‌دهی ارزی کالاهای اساسی بخش کشاورزی را که به سامانه بانک مرکزی ارسال شده است، به‌صورت تفکیکی در دسترس فعالان اقتصادی و بازرگانان قرار داد.

در این فهرست، کالاهای اساسی کشاورزی که برای تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، همراه با شماره ثبت سفارش مربوطه درج شده است تا زمینه شفافیت در فرآیند تخصیص ارز به واردات کالاهای ضروری فراهم شود.

این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در راستای تقویت شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین کمک به تصمیم‌گیری بهتر فعالان بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی واردات کالاهای اساسی انجام شده است.

فهرست اولویت‌دهی ارزی کالاهای اساسی کشاورزی