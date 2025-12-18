به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عملیات بارورسازی ابرها در سال جاری در چند منطقه کشور آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۲۴ آبان‌ماه شروع شده و تا پایان فصل بهار ادامه خواهد داشت.



بر اساس این گزارش، مناطق هدف اجرای این عملیات شامل شمال‌غرب کشور (حوزه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی)، شمال‌شرق کشور (استان خراسان) و فلات مرکزی (حوزه آبریز زاینده‌رود در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان) است.



روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به انجام چند سورتی پرواز عملیاتی در روزهای اخیر اعلام کرد: این پروازها با درخواست وزارت نیرو و بر مبنای پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور انجام می‌شود و پس از ابلاغ مأموریت، فرایند آماده‌سازی هواپیما و اجرای عملیات توسط یگان‌های پروازی صورت می‌گیرد.



در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی نهادهای تخصصی و متولی، عملیات بارورسازی ابرها می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۵ درصد موجب افزایش میزان بارندگی شود و به‌عنوان یکی از راهکارهای مکمل در مدیریت منابع آب کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.



روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: تمامی پروازهای بارورسازی با رعایت کامل اصول ایمنی و تنها در شرایط جوی مناسب انجام می‌شود و هدف از اجرای این مأموریت‌ها، کمک به کاهش آثار خشکسالی و بهبود وضعیت منابع آبی در حوزه‌های آب‌ریز مهم کشور است.