مسئول کمیته پژوهش فرهنگ و میراث ناملموس هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، از برگزاری کارگاه تخصصی فن شموشه‌بافی در موزه روستایی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید عمرانی رکاوندی امروز درباره برنامه‌های اجرایی کمیته پژوهش فرهنگ و میراث ناملموس گفت: به مناسبت هفته پژوهش و در راستای برنامه‌های علمی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، کارگاه تخصصی فن شموشه‌بافی با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و دانشجویان دانشگاه ملی و مهارت گرگان برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور دکتر آتوسا مومنی، رئیس مرکز مطالعات پاسداری از میراث ناملموس آسیای مرکزی و غربی یونسکو، در موزه روستایی گلستان واقع در پارک جنگلی قرق برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان و دانشجویان قرار گرفت.

عمرانی رکاوندی گفت: در ابتدای این کارگاه، جاوید ایمانیان، کارشناس مسئول مرمت بنا‌های تاریخی اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، به تشریح اهمیت شناخت دانش‌های بومی در فن و فناوری سازه‌های چوبی و نقش آن در پاسداری از میراث فرهنگی پرداخت.

وی افزود : همچنین عبدالله ملکی، استادکار سنتی، به صورت عملی فن شموشه‌بافی را آموزش داد و شرکت‌کنندگان از نزدیک با مراحل اجرایی، ابزار‌ها و ظرافت‌های این فن سنتی آشنا شدند.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان با اشاره به رویکرد علمی و آموزشی جشنواره گفت : برگزاری کارگاه‌های تخصصی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از جمله برنامه‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام است که در طول چهار روز این رویداد بین‌المللی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام تا ۲۸ آذرماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه فرهنگ و میراث است.