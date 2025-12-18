فرمانده انتظامی اندیمشک از کشف یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی به شگرد فروش ارز در فضای مجازی به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی اظهار داشت: با وصول شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری در خرید و فروش ارز، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، حساب‌های مقصد مسدود و متهم شناسایی شد.

وی افزود: در جریان پیگیری‌ها، وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته بازگردانده و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک با هشدار نسبت به تبلیغات اغواکننده سرمایه‌گذاری و سود‌های غیرمتعارف، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.