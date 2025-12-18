همایش تجلیل از پژوهشگران و فعالان حوزه علمی و فناوری به مناسبت هفته پژوهش، با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، در آیین همایش تجلیل از پژوهشگران و فعالان حوزه علمی و فناوری ضمن قدردانی از دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان علمی که در مسیر پژوهش و فناوری دانشگاه را همراهی کرده‌اند، گفت: حوزه پژوهش و فناوری زیربنای تولید دانش در جهان است و پژوهش، نقطه حیاتی و قلب تپنده دانشگاه به شمار می‌رود.

امین محمدی بابیان اینکه ریشه پژوهش به آموزش‌های اولیه انسان بازمی‌گردد، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای سند تعالی دانشگاه برنامه‌ریزی کرده و امسال در پنجمین سال اجرای این سند قرار داریم؛ در این مسیر، اساتید و دانشجویان نیز انتظارات به‌حقی دارند که باید به آنها پاسخ داده شود.

رئیس دانشگاه آزاد گچساران با اشاره به‌ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها تصریح کرد: ایجاد زیست‌بوم دیجیتال و فراهم کردن شرایط اولیه کارگاهی ازجمله اولویت‌های ماست. همچنین باید ارتباط دانشگاه با صنعت به‌درستی برقرار شود؛ چراکه صنعت ما با نوعی خلأ مواجه است و تلاش داریم با پیوند دادن حلقه‌های مفقوده، این فاصله را کاهش دهیم.

محمدی تأکید کرد: صرف تکیه‌بر مدرک دانشگاهی کافی نیست؛ بلکه دانشجو باید به شناخت عمیق و بار علمی واقعی برسد تا بتواند برای جامعه مفید و اثرگذار باشد. دانشجویان باید خروجی مشخص در قالب تولید محتوای علمی داشته باشند و علم را از فضای نظری به عرصه عمل و جامعه بیاورند.

وی ادامه داد: تا زمانی که علم کاربردی نشود، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت. علم باید در همه حوزه‌ها به حل مشکلات جامعه کمک کند و دانشگاه نیز موظف است نیاز‌های جامعه پیرامونی خود را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

رئیس دانشگاه آزاد گچساران با اشاره به نقش فناوری و نوآوری خاطرنشان کرد: با ایجاد و تقویت زیست‌بوم دیجیتال، می‌توان اهداف دانشگاه را به‌صورت هدفمند دنبال کرد و رسالت ذاتی دانشگاه در حوزه فناوری و نوآوری را به مرحله اجرا رساند.