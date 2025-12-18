رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فامنین، از جذب ۴۴۱ حامی جدید ایتام و محسنین در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد آقاجانی گفت: امسال ۴۴۱ حامی جدید به جمع حامیان ایتام و محسنین کمیته امداد شهرستان فامنین پیوسته‌اند که در مجموع، حمایت از ۶۶۲ فرزند معنوی ایتام و محسنین را بر عهده دارند.

او با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی ویژه این نهاد افزود: در کنار برنامه‌های مستمر حمایتی از ایتام و محسنین، در آستانه شب یلدا، طرح «یلدای مهربانی» در شهرستان فامنین در حال اجراست که از دو هفته پیش همزمان با رزمایش سراسری کمیته امداد در استان آغاز شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان فامنین تصریح کرد: در قالب این طرح، همکاران کمیته امداد با همراهی خیرین و نیکوکاران در دیدار‌ها و برنامه‌های مختلف تلاش می‌کنند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند زیرپوشش را کاهش دهند و کمک‌های مردمی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست این خانواده‌ها برسانند.