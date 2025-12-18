پخش زنده
امروز: -
تولیت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س): مسئولان جهاد کشاورزی باید در تامین معیشت مردم از نظر نخبگان این حوزه استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیتالله سعیدی در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: تولید و تأمین روزانه نیازهای اساسی مردم باید با دقت، شفافیت و نظارت مستمر همراه باشد و هرگونه واگذاری امور باید بهگونهای انجام شود که زمینه سوءاستفاده از بین برود.
وی افزود: دولتها وظیفه دارند با شنیدن سخنان مردم و توجه به دیدگاههای کارشناسان، مسیر درست را انتخاب کنند و مسائل معیشتی را صادقانه و روشن با جامعه در میان بگذارند.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به ماهیت مردمی نظام اسلامی تصریح کرد: مسئولان نباید تنها به گزارشهای اداری بسنده کنند، بلکه باید صدای مردم را بشنوند و از پیشنهادهای دلسوزانه بهره بگیرند. توجه به نظر مردم و نخبگان میتواند بسیاری از مشکلات کشور، به ویژه در حوزه کشاورزی و تأمین معاش جامعه را کاهش دهد.