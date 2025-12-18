موج جدید بارش باران و برف و کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمالن از امشب آغاز می‌شود تاشنبه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: از امشب تا بعدازظهر جمعه بیشترین بارش در استان کرمان پیش بینی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر تداوم آب گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها به ویژه در راه‌های مواصلاتی مناطق سردسیر و گردنه‌ها احتمال دارد.

بارندگی برای نیمه جنوبی و نواحی مرکزی شدت بیشتری دارد، به طوری که در برخی نقاط نیمه جنوبی بارش‌های سنگین پیش بینی شده است.

همچنین با توجه به هشدار نارنجی شماره ۵ از فردا جمعه کاهش محسوس دما به طور میانگین ۴ تا ۱۰ درجه دراستان کرمان و به صورت نقطه‌ای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه پیش بینی شده است.

با توجه به کاهش محسوس دما از اواسط وقت فردا، در عمده نواحی شمالی و مرکزی بارش این استان به صورت برف خواهد بود و از شنبه علاوه بر بارش پراکنده برف در بیشترنقاط مه غلیظ و یخ زدگی معابر پیش بینی می‌شود.

هوای سرد زمستانی نیز تا اواسط هفته آینده در استان کرمان ادامه خواهد داشت.