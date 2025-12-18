پخش زنده
رئیس مجمع عالی ورزش کشور گفت: پویش به عشق علی، به نام پدر با همراهی ورزشکاران و مشارکت مردمی، زمینه آزادی شمار قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عظیم کریمی در آیین گلریزان آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در زورخانه حضرت علی (ع) محله صلح آباد بوشهر اظهار داشت: تداوم این عمل خداپسندانه باعث تحکیم پیوندهای اجتماعی و خانوادگی است.
وی افزود: قرار بود حسن یزدانی قهرمان ملی کشتی نیز در این مراسم حضور داشته باشد، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و نبود پرواز مستقیم از ساری به بوشهر، امکان حضور وی فراهم نشد.
کریمی گفت: این پویش از میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تا ایام شهادت آن حضرت اجرا شد و با استقبال مردم و همراهی حسن یزدانی، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آزادسازی زندانیان رقم خورد، بهگونهای که وی در سال گذشته از جمله چهرههایی بود که با کمکهای مردمی بیشترین تعداد زندانیان را آزاد کرد.
وی ادامه داد: کمک مالی اهدایی از سوی حسن یزدانی نیز برای ادامه این مسیر در اختیار دستاندرکاران قرار خواهد گرفت تا هرچه سریعتر زمینه بازگشت زندانیان به آغوش خانوادههایشان فراهم شود.
رئیس مجمع عالی ورزش کشور با تأکید بر جایگاه ورزش زورخانهای و فرهنگ پهلوانی گفت: پهلوانی یکی از نظامات اجتماعی ریشهدار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است و گود باستانی میتواند فراتر از یک فضای ورزشی، به محوری برای همگرایی اجتماعی تبدیل شود.
کریمی افزود: پیشنهاد میشود گودهای باستانی بهعنوان پایگاهی اجتماعی مورد توجه قرار گیرند تا ورزشکاران رشتههای مختلف از جمله کشتی، ورزشهای رزمی، فوتبال و والیبال، در کنار فعالیت ورزشی، برای حل مسائل اجتماعی و کمک به مردم گرد هم آیند.