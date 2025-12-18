پخش زنده
همزمان با ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه امروز نشستی با حضور جمعی ازاساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان و طلاب گیلانی درحوزه علمیه امیرالمومنین (ع) رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در این نشست مهمترین راهکارهای پیوند عمیق ووحدت بین حوزه و دانشگاه و نقش این دو نهاد در تحقق آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی بررسی شد.
حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امام جمعه لاهیجان دراین نشست با اشاره به نقش علم و دین درتحقق تمدن اسلامی گفت: درطول سالهای پس از انقلاب هم حوزه وهم دانشگاه به پیشرفتهای قابل ملاحظهای دست یافتند که قابل تقدیراست، اما کم و کاستیهایی هم دراین مسیر وجود داشته که نیازمند بازنگری است.
وی با تاکید بر لزوم زمان شناسی حوزویان و دانشگاهیان و نزدیکی این دو افزود: علم و دین با یکدیگر میتوانند منجر به پیشرفت وتعالی کشورشود.
همچنین حجت الاسلام مهدوی و روحی و تاییدی ازاستادان دانشگاه هم برلزوم وحدت حوزه ودانشگاه و نقش این دو درتمدن سازی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه تاکید کردند.