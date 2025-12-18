یادواره لشکر فرشتگان با هدف پاسداشت مقام والای بانوان مجاهد و تکریم مادران شهدا و با حضور ۴۵۰ نفر از دانش آموزان دختر استان در مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهمان ویژه این مراسم خانواده شهید آرمان علی وردی بود و یاد و خاطره این شهید و سایر شهدا گرامی داشته شد.

دانش آموزان در این مراسم با شهدای عزیز تجدید پیمان کرده و اظهار داشتند که تا همیشه قدردان صبر و استقامت مادران شهدا خواهند بود.

حجت الاسلام طالبی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد گفت: این برنامه با حضور دانش آموزان فعال انجمن اسلامی سراسر استان برگزار شد و دانش آموزان با سرگذشت پژوهی از زندگی بانوان مجاهد سرزمین مان الگو می‌گیرند.

پیمانفر مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در این مراسم از ۹ مادر شهید، یک همسر شهید و ۲ خواهر شهید تجلیل شد.