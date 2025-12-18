پخش زنده
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی از اصلاح حریم راه آهن در حاشیه شهرهای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی گفت:عبور خط آهن از چهار محله پهرآباد، انزاب، میکائیل آباد و عشرت آباد مراغه اهالی را دچار مشکل کرده بود که با اجرای طرح جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد:براساس پیگیریها و دستور وزیر راه و شهرسازی ساخت و ساز در حریم راه آهن براساس طرح تفصیلی انجام خواهد شد.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این حریم راه آهن ۱۴۷ متر تعیین شده بود که این موضوع شهروندان را دچار مشکل میکرد.
موسوی گفت: با آیین نامه جدید حریم راه آهن در حاشیه شهرها براساس طرح تفصیلی و در روستاها بر اساس طرح هادی به ۱۷ متر کاهش یافته است.