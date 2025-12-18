به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت هندبال و مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۵ تیم از استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و کرمان حضور دارند و به صورت دوره‌ای در سالن هندبال شهید الداغی سبزوار با هم به رقابت می‌پردازند.

قاسم قاسمی با اشاره به اینکه این مسابقات از روز گذشته آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد افزود:دو تیم از گروه سبزوار به مرحله بعدی صعود می‌کنند و در مجموع ۶ گروه در کشور حاضر هستند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.