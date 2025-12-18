برگزاری جشنواره جوان سرباز با محور مهارتآموزی در سپاه فتح
جشنواره جوان سرباز با هدف شناسایی و انتخاب سربازان برتر در حوزههای مختلف مهارتآموزی و با شعار سرباز وطن، اقتدار میهن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ برومندزاده جانشین فرمانده سپاه فتح استان گفت: در این جشنواره سربازان در عرصههای متنوع مهارتآموزی و سایر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خدمتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت سربازان برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند. جانشین فرمانده سپاه فتح استان گفت: در طول یکسال ارزیابی سربازان در مجموع ۱۱ نفر از سربازان وظیفه در حوزههای مختلف بهعنوان سربازان برتر انتخاب شدهاند که برخی از آنها در سطح کشوری و بخشی دیگر در سطح استانی حائز رتبه برتر شدهاند. سرهنگ برومندزاده افزود: این سربازان پس از بررسیهای انجامشده توسط حوزه منابع انسانی سرباز و بخشهای تخصصی مرتبط انتخاب و تقدیر شدند. وی درباره شیوه انتخاب سربازان برگزیده گفت: معیار انتخاب سربازان عملکرد مطلوب در حوزه مهارتآموزی، انضباط، مسئولیتپذیری و ارزیابیهای تخصصی بوده که با دقت و بررسیهای لازم انجام شده است.