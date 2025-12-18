پخش زنده
وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مومنی وزیر کشور با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور گفت: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی آن، فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه آغاز میشود.
ر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبتنام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.
همچنین مطابق با این دستور، هیئتهای اجرایی شهرستان میبایست از روز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.
انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.