نخستین همایش ملی دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه شمال آمل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نخستین همایش ملی «دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی» با پذیرش بیش از مقاله از ۱۶۳ محققان ودانشجویان از سراسر کشور و چند مقاله بین المللی از جمله کشور انگلیس، به میزبانی دانشگاه شمال آمل برگزار شد.

رییس دانشگاه شمال آمل دراین همایش گفت، از میان آثار دریافتی، ۶۴ مقاله برای سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی پذیرش شد.

دکترحسین رنجبر، با اشاره به اینکه بیشترین مقالات دریافتی درباره مسئولیت‌های اجتماعی و حکمرانی دانشگاهی، انتقال حقوق مالکیت عمومی، تعامل دانشگاه‌ها و حقوق عام و چالش‌ها و راهکار‌ها بود افزود:نقش دانشگاه‌ها در صیانت از حقوق عامه، تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی انفال و منابع طبیعی، بررسی چالش‌ها و راهکار‌های پیشگیری از جرایم زیست محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی در جامعه به عنوان مهمترین نکات این همایش بوده که در ۶ کارگاه تخصصی و همکاری بیش از ۳۰ داور از دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شد.

وی، هدف از برگزاری این همایش را بسترسازی مناسب برای تبادل نظر و ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی و ارائه راهکار‌های عملی برای حل مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه‌ها اعلام کرد.

رنجبر، ضعف مدیریت و نظام اقتصادی شفاف برای بهره برداری را بزرگترین چالش‌های امروز در حوزه انفال بیان کرد و ادامه داد: در این حوزه مشکل فقط حفظ فیزیکی زمین‌ها و معادن نیست؛ بلکه خلق مدل اقتصادی پایدار است که هم از منابع حفاظت کند و هم ارزش افزوده عادلانه برای ملت داشته باشد.

وی افزود: تصویب واحد درسی اجباری در حوزه حقوق محیط زیست برای همه دانشجویان، مسئله محور شدن پایان نامه‌ها با تمرکز بر موضوعات محیط زیستی، تشکیل کمیته‌های دیدبانی در دانشگاه‌ها و تأسیس مرکز ملی پایش و نوآوری در حوزه انفال و حقوق عامه از پیشنهاد‌های این همایش به مسئولان این حوزه است.