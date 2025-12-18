پخش زنده
امروز: -
فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهرها وروستاها از امروز در استان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با شروع این جلسه هیاتهای نظارت که در روزهای قبل مشخص شده بودند برای برنامه ریزی جهت تعیین ناظرین شوراهای شهر و نظارت بر عملکرد هیئتهای اجرایی دور هم جمع شدند.
کار هیئتهای اجرایی از فردا ۲۸ آذر در مراکز فرمانداریهای استان شروع و قرار است امسال متفاوتتر از سالهای گذشته، اختیارات در حوزهی تایید صلاحیت های داوطلبان در سطح هیئتهای نظارت استانی باشد.
در هر شهرستان ۵ عضو هیئت نظارت وجود دارد که یکی از آنها به عنوان رئییس هیئت انتخاب و در بخشها نیز ۳ نفر به عنوان هیئت نظارت مشخص می شود.
به گفتهی علیپور دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان پیش بینی می شود امسال هزار و ۷۰۰ ناظر بر صندوقهای اخذ رای نظارت کنند.
یدالله رحمانی استاندار نیز در این نشست بر برگزاری انتخابات باشکوه تاکید کرد و گفت:براساس مواد ۵۶ تا ۶۴ قانون انتخابات روز جمعه سال آینده انتخابات هفتمین دور شورای اسلامی شهرهای کشور برگزار می شود.
وی افزود: کار ثبت نام داوطلبان از روز شنبه ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز انجام می شود.