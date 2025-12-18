پخش زنده
امروز: -
همدان در معرفی نمونههای برتر کشاورزی کشور، جایگاه مناسبی دارد و نقشه راه کشاورزی با محور تحول و پیشرفت، تدوین و اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آیین شکرگزاری دستاوردهای کشاورزی استان همدان که از پوسترهای شماره اورژانس کشاورزی و سرود جهاد کشاورزی نیز رونمایی شد، استاندار همدان با بیان اینکه در بخش کشاورزی دیگر نمیتوان با روشهای سنتی پاسخگوی نیازهای امروز بود گفت: کشاورزی نوین متکی بر علم، دانش و فناوریهای روز است.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه توسعه پایدار زمانی محقق میشود که بتوانیم با کمترین مصرف منابع، بیشترین بهرهوری را ایجاد کنیم گفت: در این مسیر، کارآفرینی مردمپایه و حمایت از ایدههای نو، نقش کلیدی دارد.
عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت توسعه اقتصادی کشاورزی در استان گفت: در حوزه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا از خامفروشی جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به دستاوردهای این نهاد تاکید کرد: استان همدان در معرفی نمونههای برتر کشاورزی کشور، جایگاه مناسبی کسب کرده و نقشه راه کشاورزی استان با محور تحول و پیشرفت تدوین و اجرایی شده است.
بهراملو با بیان اینکه روستاها محور تولید هستند افزود: مرحله مولدسازی روستاها طراحی و اجرا شده و تاکنون ۴۰۰ پروژه عمرانی و تولیدی در روستاهای استان به بهرهبرداری رسیده است.