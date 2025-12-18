پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان یزد: واگذاری موتورسیکلت به فرزند فاقد گواهینامه، اقدامی پرخطر و غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار در جلسه تعاملی با جمعی از مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس یزد که در یگان پلیس راهور برگزار شد، بر نقش کلیدی آموزش و همکاری مدارس در کاهش تخلفات و تصادفات تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از حوادث ترافیکی، بهویژه در حوزه موتورسیکلت، مربوط به سنین نوجوانی است؛ سنی که آموزش صحیح و نظارت مؤثر میتواند جان افراد را نجات دهد.
وی افزود: آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نباید صرفاً محدود به دانشآموزان باشد، بلکه والدین نیز باید نسبت به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود آگاه شوند؛ چرا که واگذاری موتورسیکلت به فرزند فاقد گواهینامه، اقدامی پرخطر و غیرقانونی است.
رئیس پلیس راهور استان یزد با اشاره به تمهیدات در حال اجرا برای راهاندازی فرآیند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ سال اظهار داشت: این اقدام با هدف ساماندهی، آموزش اصولی و کاهش تخلفات انجام میشود، اما شرط موفقیت آن، همراهی مدارس و خانوادهها در رعایت قوانین است.
دستوار همچنین با انتقال شکایات مردمی درباره استفاده بیرویه وغیرقانونی برخی دانشآموزان از موتورسیکلت و انجام حرکات نمایشی خطرناک، تصریح کرد: این رفتارها نه تنها آرامش عمومی را برهم میزند، بلکه مستقیماً جان خود دانشآموز و سایر شهروندان را تهدید میکند و پلیس در این زمینه برخورد قانونی خواهد داشت.
وی با ارائه آمار تصادفات فوتی و جرحی موتورسیکلتسواران خاطرنشان ساخت: این آمارها زنگ خطری جدی است و انتظار میرود مدیران مدارس با حساسیت بیشتری وارد میدان شوند تا با آموزش، فرهنگسازی و همکاری مستمر، شاهد کاهش حوادث تلخ در میان نوجوانان باشیم.