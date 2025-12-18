میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید میزبانی برفی اراکی‌ها از تیم ملی امید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تمرینات امید‌ها در اراک آغاز و بازی تدارکاتی آلومینیوم با تیم المپیک ایران لغو شد.

شاگردان سید مجتبی حسینی قرار بود از ساعت ۱۳ امروز پنج‌شنبه در دیداری تدارکاتی در زمین چمن برق‌باختر اراک به مصاف تیم فوتبال امید ایران بروند که این بازی به دلیل بارش شدید برف در شهر اراک لغو شد.

ملی پوشان امید ایران که اراک را برای برپایی اردوی آمادگی انتخاب کرده‌اند، عصر دیروز نخستین نشست تمرینی خود را در زمین چمن برق‌باختر اراک برگزار کردند.

همچنین محمد خلیفه، سید مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، یاسین جرجانی و رضا مرزبان، پنج بازیکن ملی‌پوش امید آلومینیوم اراک هستند که در تمرین امروز تیم المپیک حضور پیدا کردند.

آلومینیوم اراک با پنج بازیکن بیشترین نماینده را میان همه باشگاه‌ها در اردوی تیم فوتبال امید ایران دارد.