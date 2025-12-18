به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد یداله رحمانی استاندار گفت: هر هفته یک روز مشخص به دیدار حضوری با مردم اختصاص داده شده و متقاضیان پس از ثبت‌نام قبلی از طریق دفتر مدیریت عملکرد ارزیابی و امور حقوقی استانداری برای این دیدار‌ها ساماندهی می‌شوند.

رحمانی افزود: هدف اصلی این ارتباط‌ها ایجاد فرصتی آسان برای طرح مشکلات مردمی به‌ویژه مسائلی که از مسیر‌های اداری معمول به نتیجه نرسیده‌اند است.

استاندار با اشاره به ارتباط تلفنی از طریق سامانه سامد گفت: این ارتباط برقرار می‌شود تا مردم بدون تحمل سختی سفر شرایط جوی نامناسب یا مسافت‌های طولانی بتوانند به‌صورت مستقیم مسائل خود را مطرح کنند.

رحمانی با اشاره به تماس‌های برقرارشده در جریان حضور امروز خود در سامانه سامد ادامه داد: امروز حدود ۱۲ نفر از شهروندان از نقاط مختلف استان تماس برقرار کردند و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل تحصیلی دریافت تسهیلات حمایتی، مشکلات زیرساختی و موضوعات عمومی بیان کردند

وی با اشاره به این مطالبات بیان داشت: از جمله این مطالبات پیگیری آسفالت جاده مورزرد زیلایی، رسیدگی به فرسودگی شبکه آبرسانی روستای خمینی‌آباد و درخواست تسهیلات برای تکمیل یک واحد گلخانه‌ای با هدف ایجاد اشتغال بود

رحمانی افزود: در مواردی که امکان رسیدگی در سطح استانداری وجود داشت دستورات لازم صادر و در سایر موارد نیز هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، راهداری و بنیاد شهید انجام شد.